Declaran jornada electoral sin sobresaltos en Argentina

Buenos Aires, Argentina.- El jefe de gabinete argentino, Marcos Peña, aseguró este domingo que el país vivió una jornada democrática sin ningún sobresalto y esperan que el escrutinio provisorio sea un poco más rápido.

En un encuentro con la prensa desde la sede de la oficialista alianza Cambiemos tras el cierre de los más de 14 mil 500 colegios en el país, Peña se refirió a que fue una jornada muy tranquila, hubo algunas amenazas en la ciudad, pero no hemos visto ningún incidente relevante más allá de lo que muchas veces ocurre, afirmó.

Por otro lado, destacó que hasta que no se modernice el sistema electoral, vamos a tener que convivir con esta demora, esperamos que esta sea la ultima elección con este sistema de boleta papel, dijo en referencia a la propuesta que impulsa el oficialismo para el uso de la boleta electrónica.

Argentina está a la espera de lo que suceda en estos comicios, donde las miradas se centran principalmente en dos propuestas: la alianza oficialista Cambiemos y Unidad Ciudadana, que lidera la expresidenta y aspirante al Senado Cristina Fernández.

Según el secretario de Asuntos Políticos, Adrian Pérez, en estas elecciones votaron alrededor de un 78 por ciento de los habilitados para ejercer el sufragio.

Tomado de Prensa Latina

