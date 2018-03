Debaten en Brasil sobre el derecho de acceder al agua

Brasilia, Brasil. – Este sábado comenzó en Brasilia, capital de Brasil, el Foro Alternativo Mundial del Agua, para debatir sobre la privatización y los problemas relacionados con el acceso al agua alrededor del mundo.

Durante el evento se abordarán los principales problemas del acceso gratuito al líquido, así como el interés de las empresas privadas en el manejo de los recursos hídricos.

Hoy en Barsil tenemos toda una discusión sobre la privatización del agua, pues es mucho más vista como recurso que como elemento vital o como un derecho, explicó la socióloga Golde Maria Stifelman.

El Foro Alternativo Mundial del Agua es la continuidad de otros foros realizados en Corea del Sur y en Francia, con el objetivo de garantizar el derecho mundial al líquido, especialmente en las zonas o países vulnerables y en conflicto.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.