Cumple Lula primera noche en injusta prisión

Brasil.- El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva fue trasladado a la ciudad de Curitiba para comenzar a cumplir este sábado una condena que sus abogados defensores catalogan de injusta, al igual que toda una multitud que fue a apoyarlo.

Continúan sumándose personas y movimientos sociales del mundo para exigir justicia, entre estos el Frente Amplio de Costa Rica el cual reiteró su simpatía a Lula y exigió se le otorgue las garantías consignadas en la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Varios partidos en República Dominicana rechazaron la sentencia y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional condenó el ataque derechista para impedir la reelección de Lula.

En Colombia el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común transmitió un mensaje de solidaridad con el líder, al que se sumó la Asociación de Solidaridad Árabe-Latinoamericana José Martí, de El Líbano.

