Culmina su visita al Caribe viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba Rogelio Sierra y la delegación que lo acompaña permanecen en Kingston donde cerrarán su visita oficial al Caribe, iniciada el pasado día 5 en Trinidad y Tobago.

Agradezco al pueblo y gobierno de Jamaica por el permanente apoyo a Cuba, y su denuncia contra el bloqueo que nos impone Estados Unidos hace más de 50 años, escribió Sierra en su cuenta personal en Twitter.

Durante su estancia, el vicecanciller sostuvo un fructífero encuentro de trabajo con la ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, Kamina Johnson-Smith, así como con miembros del movimiento de solidaridad con Cuba en ese hermano país.

La delegación cubana, integrada también por el director para América Central, México y el Caribe de la cancillería cubana, Jorge Luis Mayo, conversó con representantes de la colaboración y misión estatal cubana en Jamaica.

