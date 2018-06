Cuenta Ecuador con cátedra en honor a Fidel Castro

Ecuador cuenta con una cátedra Fidel Castro, para promover y difundir el ideario y legado del Líder Histórico de la Revolución Cubana, su visión de integración latinoamericana e internacionalismo.

La Academia Nacional de Historia fue el lugar escogido para el acto inaugural, que reunió a intelectuales, miembros del Partido Comunista de Ecuador, la Coordinadora de Solidaridad y Amistad con Cuba, y representantes de la embajada de La Habana en Quito, entre otros.

El panel Fidel y Che, Internacionalismo y Salud, que constituyó un espacio para reflexionar sobre el legado histórico de ambos luchadores por la justicia y el bienestar de los más desposeídos del mundo, fue la actividad que dio inicio a la cátedra.

La apertura, coincidió con el programa conmemorativo por el aniversario del natalicio de Ernesto Che Guevara, y el del general cubano del ejército mambí Antonio Maceo.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.