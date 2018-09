Cubanos en el exterior continúan análisis del Proyecto de Constitución

Cubanos que cumplen misiones en el exterior o residen fuera de la isla continúan su participación en las discusiones sobre el proyecto de nueva Constitución de Cuba.

Los diplomáticos y colaboradores realizan reuniones en las embajadas o los lugares donde laboran, mientras el alrededor de 1 millón de cubanos que viven en unas 120 naciones, tienen la oportunidad de emitir sus criterios a través de internet.

Hasta el momento, cientos de propuestas y comentarios han salido de los encuentros de las misiones estatales, como los celebrados en los últimos días en Panamá, España, Angola, Ecuador, El Salvador y Uruguay.

En España diplomáticos y representantes de empresas e instituciones de la isla sugirieron adiciones, modificaciones y supresiones del documento aprobado en julio en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.