Cubanos en Austria aportan criterios sobre Proyecto de Constitución

Cubanos residentes en Austria reconocieron la importancia de su participación en el estudio, análisis y discusión del Proyecto de Constitución de la República de Cuba, indicaron fuentes diplomáticas.

De acuerdo con un reporte, ellos mostraron gran interés en el tema y consideraron el valor que significa contribuir con criterios y sugerencias para el futuro del país caribeño.

A través del sitio web de la nación y la emigración de la cancillería, los ciudadanos cubanos residentes en Austria comenzaron a aportar sus ideas como parte del proceso para la reforma de la carta magna de la mayor de las Antillas.

La embajada de La Habana en Austria y la asociación de residentes cubanos en este país Cuba ofrecieron una amplia información sobre la consulta popular en la isla a los participantes del festival tradicional Volksstimmefest celebrado en Viena.

