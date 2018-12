Cubanos en Angola juran lealtad a Raul Díaz Argüelles

Los colaboradores cubanos en Angola recordaron hoy la memoria del comandante Raúl Díaz Argüelles y a los internacionalistas de la Isla que cayeron en cumplimiento de misiones civiles y militares.

Una representación de cooperantes y miembros de la Embajada de Cuba en Luanda, acudió al Cementerio Das Cruces, para colocar una corona de flores y guardar un minuto de silencio ante la tumba en la que inicialmente descansaron los restos de Díaz Argüelles.

El jefe militar murió el 11 de diciembre de 1975 tras la explosión de una mina antitanque cuando se trasladaba en un vehículo blindado.

Díaz Argüelles fue el primer jefe de la Misión Militar Cubana en Angola y recibió la encomienda del Comandante en Jefe, Fidel Castro, de crear centros de preparación militar para las entonces Fuerzas Armadas para la Liberación de Angola, Fapla.

