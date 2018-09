Cubanos en Angola evalúan Reforma Constitucional

Cooperantes cubanos en Angola evalúan la Reforma Constitucional en marcha en Cuba y desde la distancia emiten criterios que redunden en el perfeccionamiento del texto que pretende sustituir al vigente de 1976.

Los más recurrentes resultan los de la organización de la sociedad y el Estado, además de los cambios en la institución del matrimonio; en su mayoría los proponentes, que también expresan sus dudas sobre el anteproyecto, presentan por escrito sus sugerencias de cambio.

Al encuentro en el que participaron colaboradores de la clínica cubana Meditex, en Luanda, asistió la embajadora cubana en Luanda, Esther Armenteros, acompañada del ministro consejero Bladimir Martínez y directivos de la corporación Antex.

Los más de 2 mil colaboradores presentes en las 18 provincias angoleñas tienen previsto realizar 35 asambleas en el mes.

