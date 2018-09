Cubano en Estados Unidos satisfecho por debate Constitucional

Damián Díaz, cubano residente en la ciudad estadounidense de Miami, Florida, valoró de muy significativa la oportunidad que tienen personas como él para sugerir ideas sobre el nuevo Proyecto de Constitución de Cuba.

Quienes vivimos en otras naciones no dejamos de ser cubanos, y tener esta posibilidad de opinar resulta una clara señal de la confianza y el reconocimiento a nuestra emigración , consideró Díaz.

Manifestó que el texto abarca la sociedad del país caribeño, y destacó la afirmación de que Cuba es un Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado bajo la premisa de Martí, de con todos y para el bien de todos.

De esa forma están establecidas las bases para la continuidad de nuestra nación , expuso el también presidente de la coalición Alianza Martiana, que agrupa a diversas organizaciones de emigrados en dicha urbe.

