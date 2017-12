Cuba y Serbia ratifican buen estado en sus relaciones

Belgrado, Serbia. – El Primer Vicepresidente del Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores de la República de Serbia, Ivica Dacic, recibió al nuevo Embajador de Cuba en esa nación balcánica, Gustavo Tristá del Todo, en la sede de esa dependencia del gobierno.

Dacic destacó el positivo estado de las relaciones bilaterales, en particular tras la exitosa visita, a La Habana, del presidente Aleksandar Vucic, en este mes.

El titular de exteriores serbio destacó que los vínculos entre los dos países se basan en los sentimientos de amistad que animan a ambos pueblos, y se pronunció por su profundización en diversas esferas, en particular en la medicina, sobre todo la colaboración en el área de los medicamentos, el turismo y la cultura.

Por su parte, el nuevo embajador cubano confirmó el conveniente estado de las relaciones, y reiteró la posición de la Isla a favor del respeto a la integridad y la soberanía de Serbia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.