Cuba y Rusia profundizan cooperación en el transporte

Moscú, Rusia. – Cuando arrecia el cerco de Estados Unidos contra Cuba, nuestro país y Rusia profundizaron la cooperación en materia de transporte, un sector vital del intercambio bilateral.

Sobre el tema, el vicepresidente del Consejo de Ministro Ricardo Cabrisas destacó el carácter crucial del transporte para la economía de la Isla, al reunirse en Moscú con el ministro ruso de Transporte, Evgueni Ditrij.

El vicepresidente cubano se mostró optimista en las perspectivas de un mayor desarrollo de la colaboración con Rusia en una esfera que se considera como una de las principales prioridades para el país antillano.

Ditrij destacó el avance y resultados positivos de la comisión para el transporte marítimo y ferroviario, así como los encuentros bilaterales regulares de los grupos de trabajo en la esfera del transporte en general.

