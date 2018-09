Cuba por una Constitución actualizada

Cuba desarrolla un amplio proceso de debate sobre el proyecto de nueva Constitución dirigido a garantizar una Carta Magna actualizada que responda a las necesidades del presente y el futuro, trascendió en Francia durante la Fiesta de L’Humanité.

En la primera jornada del evento, considerado el principal encuentro de fuerzas progresistas en el país galo, se desarrolló un panel dedicado a la nación caribeña en el stand Granma, con la participación de cubanos, latinoamericanos, y numerosos amigos franceses.

En la cita, la coordinadora de Europa del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Nieves Iliana Hernández, sostuvo que se trata de un proceso sin precedentes.

El objetivo es lograr una Carta Magna coherente, actualizada, que asegure el presente y el futuro de nuestro país, y reafirme el carácter socialista del sistema cubano, aseveró.

El embajador de Cuba en Francia, Elio Rodríguez, resaltó que en la consulta del proyecto de Constitución pueden intervenir todos los cubanos, residentes dentro y fuera de la isla, por lo que se trata de un debate altamente democrático y participativo.

En otro tema, el representante diplomático resaltó el intenso trabajo realizado en la isla para impulsar el desarrollo del modelo económico y social, pese a que se mantiene el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

En el conversatorio también participó el investigador y periodista Enrique Ubieta, quien se refirió a la importancia de la solidaridad en la Revolución Cubana y para cualquier revolución en el mundo.

En este sentido, recordó las numerosas iniciativas de la nación caribeña para ayudar a otros pueblos, y mencionó ejemplos como el envío de médicos a Argelia durante la guerra de independencia.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.