Cuba y Turquía dialogan en pos de ampliar colaboración bilateral

El embajador de Cuba en Turquía, Luis Alberto Amorós Núñez, sostuvo un fructífero diálogo con el director general de Relaciones Internacionales y con la Unión Europea del Ministerio de Salud del país euroasiático, Doctor Selami Kilic, y otros directivos de esta institución turca.

Durante la conversación se pasó revista al buen estado de las relaciones bilaterales en el sector de la salud y se definieron acciones concretas para la ampliación de estos vínculos.

Se constataron nuevamente las potencialidades existentes para el incremento de esta cooperación.

El Embajador de la Mayor de las Antillas trasladó una felicitación para el nuevo ministro de salud de Turquía, Doctor Fahrettin Koca, en nombre de su homólogo cubano, Doctor José Angel Portal Miranda.

