Cuba reitera respeto a la diversidad de sistemas políticos

San Petersburgo, Rusia. – La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, reiteró este martes en San Petersburgo el respeto de Cuba a la diversidad de sistemas políticos, sociales, culturales y religiosos.

Durante los debates de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, que acontecen en la antigua Leningrado, Mari Machado aseveró que nuestro fin es contribuir al establecimiento de un mundo pacífico y próspero.

De acuerdo con la funcionaria, es necesario continuar la búsqueda de un entorno propicio para el intercambio de experiencias humanas, así como el respeto pleno del derecho a la libre determinación de todos los pueblos.

La dirigente cubana expresó que cualquier doctrina basada en la superioridad racial o cultural, debe rechazarse, al igual que toda acción que entrañe prejuicio, discriminación y estereotipos, que van en contra de la dignidad humana, la igualdad y la justicia.

