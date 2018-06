Cuba reitera sus compromisos solidarios

El embajador de Cuba ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Pedro Luis Pedroso, reiteró ante el Consejo de Derechos Humanos el firme compromiso de su país con la solidaridad internacional.

Pedroso presentó al pleno el informe de la visita a Cuba de la experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional, en el marco del Trigésimo octavo periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

El embajador sostuvo que la cooperación internacional cubana se fundamenta en los valores de solidaridad y humanismo intrínsecos a la sociedad y al respecto se refirió a la asistencia que prestan más de 50 mil trabajadores de la salud en 65 países.

También citó el programa de alfabetización “Yo sí puedo”, ejecutado en 28 países de América Latina, Asia, África y Oceanía, que ha permitido a millones disfrutar de un derecho humano básico: la educación.

