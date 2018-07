Cuba reitera compromiso con la protección del patrimonio

Cuba reiteró su compromiso con la protección del patrimonio, durante el debate de política general de la cuadragésimo segunda sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, que se desarrolla en Manama, capital de Bahrein.

De acuerdo con un comunicado oficial, así lo aseveró el vicepresidente del Consejo Nacional de Patrimonio, Nilson Acosta, quien ratificó además la voluntad de continuar trabajando en la implementación de la Convención sobre el tema.

El jefe de la delegación cubana, destacó que la isla apuesta por un modelo de gestión del patrimonio integrado y sostenible, en el que la cultura y la comunidad se ubican en el centro fundamental de la gestión.

Por otro lado, la representación de nuestro país, condenó la destrucción deliberada del patrimonio, y destacó la importancia de la implementación de los instrumentos normativos de la Unesco destinados a la protección del mismo

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.