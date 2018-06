Cuba refuerza contingente médico en Guatemala

La misión estatal de Cuba en Guatemala confirmó que en las próximas horas llega a Escuintla un refuerzo de médicos, proveniente de los departamentos de ese país donde la Brigada Médica Cubana tiene presencia.

El grupo de 20 galenos se sumará a los 26 que viven y trabajan en el sureño departamento, uno de los golpeados por la potente erupción del volcán de Fuego del domingo 3 de junio.

Mientras esperan a sus compañeros, los colaboradores de Escuintla continúan con guardias de doce horas en la Escuela Tipo Federativa José Martí, uno de los tantos albergues habilitados para atender a las personas que lo han perdido todo.

Desde que se conoció la magnitud de personas afectadas por la tragedia, el pequeño ejército de batas blancas cubre diariamente turnos nocturnos rotativos después de concluir su jornada de trabajo en el hospital de esa localidad cabecera.

