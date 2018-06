Cuba rechaza en Ginebra politización de los derechos humanos

Cuba rechazó en la sede de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en Ginebra la politización del tema de los Derechos Humanos, así como la manipulación, el doble rasero y la selectividad en su tratamiento, informaron fuentes diplomáticas.

Al intervenir en el 38 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el embajador de la nación caribeña Pedro Luis Pedroso lamentó que el diálogo y la cooperación se han dejado de lado y se ha privilegiado la confrontación, la politización, la selectividad y los dobles raseros.

El representante denunció que se continúa utilizando este debate para que países poderosos critiquen a países del Sur, omitiendo sus propias y serias violaciones de derechos humanos.

No se habla del aumento a niveles preocupantes de la xenofobia, el racismo y la intolerancia en esos países que rechazan reconocer el derecho al desarrollo, como un derecho humano básico, deploró el diplomático cubano.

