Cuba muestra en Berlín sus atractivos turísticos

Berlín, Alemania. – Cuba está presente en la quincuagésimo primera edición de la Bolsa Internacional de Turismo que se desarrolla hasta el domingo en la ciudad de Berlín, la capital alemana, con una delegación encabezada por el ministro Manuel Marrero Cruz.

Participan además directivos de las cadenas hoteleras cubanas Gran Caribe, Cubanacán, Islazul y Gaviota; de las agencias de viajes y de los grupos asociados, entre ellos Meliá Internacional, Iberostar y Blue Diamond and Resorts.

El año pasado Alemania representó el cuarto lugar como emisor de visitantes a la isla con más de 243 mil vacacionistas, por lo que es un mercado de suma importancia para el turismo cubano.

Cuba muestra en Berlín un producto turístico renovado, un destino de sol y playa con una planta hotelera acorde con estándares internacionales, además de ofertas de circuito, naturaleza y cultura de alta demanda por el mercado alemán.

