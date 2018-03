Cuba a favor de eliminar el tráfico de armas

Nueva York, Estados Unidos.- Lillianne Sánchez Rodríguez, segunda secretaria de la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, reafirmó la plena validez y vigencia del plan contra el tráfico de armas.

El pronunciamiento se produjo al intervenir ante el comité preparatorio de la Conferencia de Examen del Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar esa actividad ilícita, según el sitio Cubaminrex.

Sánchez reconoció que el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, continúa siendo un tema sensible a nivel global, y una cuestión de gran preocupación internacional por sus indudables consecuencias.

Destacó que la prevención, enfrentamiento y erradicación de ese fenómeno global, requiere de los esfuerzos de la comunidad internacional, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, y reafirmó la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos.

