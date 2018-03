Cuba explora oportunidades de negocios en Países Bajos

Una delegación de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel realizó una visita a Países Bajos, dirigida a explorar nuevas oportunidades de negocios.

Durante la estancia, el director de Evaluación de Negocios de la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo, Oscar Pérez-Oliva Fraga, y la asesora legal, Yohana De León García, se reunieron con contrapartes holandesas con las que se han identificado posibles áreas de negocios, así como con entidades que están establecidas.

Asimismo, los representantes cubanos fueron recibidos por el director general adjunto de Relaciones Económicas Exteriores de la Cancillería de esa nación, Guido Landheer.

El programa de trabajo desarrollado en tres ciudades holandesas permitió constatar el desarrollo empresarial y los avances tecnológicos que proponen las compañías visitadas, además, la delegación cubana expuso las oportunidades ofrecidas por la Zona Especial.

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.