Cuba y Estados Unidos revisan áreas de intercambio

Delegaciones cubanas y estadounidenses revisaron este jueves en Washington, las áreas de intercambio y cooperación en las que desarrollaron actividades en los meses más recientes, y potencialidades de avance en otros sectores.

Ambos países celebraron la VII Reunión de la Comisión Bilateral, que permanece como un espacio de diálogo oficial para discutir las diferencias y dar seguimiento a temas de cooperación e interés mutuo.

La parte cubana, presidida por Carlos Fernández de Cossío, director general de Estados Unidos de la Cancillería de la isla, reconoció los avances alcanzados en los compromisos bilaterales en materia migratoria.

La delegación de la mayor de las Antillas también reafirmó que ha sido demostrada la posibilidad de cooperar y convivir civilizadamente, con respeto a las diferencias y la promoción de aquello que beneficie a ambos países y pueblos.

