Cuba demanda en ONU compromiso con la cultura de paz

Cuba hizo un llamado a que la cultura de paz se constituya en la esencia de las Naciones Unidas, en aras de preservar a las generaciones presentes y futuras del flagelo de la guerra.

Durante el Foro de Alto Nivel sobre Cultura de Paz en la sede las Naciones Unidas, la Representante Permanente Alterna de Cuba ante la organización, Ana Silvia Rodríguez, señaló que en la consecución de una cultura de paz se requiere un mayor compromiso de todos los Estados para promover el respeto a la vida.

Se requiere también el pleno respeto a la soberanía, la libre determinación de los pueblos, la independencia política de los Estados y el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos, acotó.

Por otra parte destacó, que a pesar del reclamo internacional para que se fortalezca una cultura de paz, subsisten fenómenos como la intolerancia y la discriminación que obstaculizan ese objetivo.

Durante el Foro de Alto Nivel sobre Cultura de Paz que tuvo lugar en la ONU, la Embajadora cubana, Ana Silvia Rodríguez, expresó que la promoción del discurso del odio e ideas supremacistas son fenómenos que obstaculizan la posibilidad de alcanzar una cultura de paz.

Las medidas coercitivas unilaterales y la amenaza y uso de la fuerza contraria a la Carta de Naciones Unidas, también socavan las posibilidades de alcanzar ese objetivo, manifestó.

A esos fenómenos que imposibilitan la paz agregó el desarrollo de nuevos, más letales y más sofisticados armamentos; la persistencia de grandes arsenales nucleares; o la violación de los principios del Derecho Internacional por parte de algunos Estados.

La Embajadora cubana concluyó reafirmando la plena vigencia y validez de la Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada en 2014 en La Habana.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.