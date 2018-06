Cuba defiende en Ginebra la promoción de los derechos humanos

Cuba defendió en la sede de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en Ginebra la importancia del enfoque de diálogo y cooperación para promover de modo eficaz los derechos humanos en todas partes del mundo por igual.

El embajador de La Habana, Pedro Luis Pedroso, en el XXXVIII periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, abogó por que los principios de imparcialidad y objetividad prevalezcan en el desempeño del mandato del Alto Comisionado.

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos debe desempeñar sus funciones con estricto apego a los mandatos asignados por los Estados Miembros, incluido cuando realice evaluaciones sobre la situación de los derechos humanos.

Afirmó el diplomático, El respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la solución de conflictos por vías diplomáticas, deben ser una prioridad.

