Cuba y Canadá impulsan cooperación en materia turística

El ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero, se entrevistó en Ottawa con su homóloga canadiense, Mélanie Joly, con quien abordó los retos, estrategias y perspectivas del sector.

Marrero explicó la importancia del turismo para la economía cubana y los esfuerzos realizados por nuestro país para garantizar el crecimiento sostenible de la llamada industria sin humo.

Joly coincidió en las potencialidades existentes para incrementar la colaboración entre instituciones afines de los dos países, y manifestó su disposición de apoyar los intercambios bilaterales dirigidos a elevar la capacitación del personal vinculado al sector.

El ministro cubano realizará una escala de trabajo en Montreal, donde se reunirá con directivos del Instituto de Hotelería y Turismo de la ciudad, del grupo Transat, uno de los principales turoperadores que trabajan el destino Cuba, y la aerolínea Air Canadá.

