Cuba-Bolivia, compromisos con la salud y la vida

La Paz, Bolivia. – Más de 5 mil bolivianos de escasos recursos se formaron en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba y hoy cumplen en esta nación sudamericana una labor humanitaria con el compromiso de salvar vida.

En varias ocasiones, el presidente Evo Morales, ha expresado respeto y admiración por el pueblo y el Gobierno cubanos por el apoyo y solidaridad con los bolivianos en diferentes sectores, entre ellos la salud.

Esta colaboración es resultado de los acuerdos establecidos entre el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y el presidente boliviano para garantizar el bienestar de toda la población de este país.

Según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, los profesionales de salud formados en Cuba son depositarios de la filosofía del internacionalismo solidario, así como de construir comunidad y sociedad socialistas a partir de dar lo que se tiene y no lo que sobra.

