Cuba aboga por la paz entre Palestina e Israel

Cuba reafirmó en la ONU en Ginebra, el apoyo irrestricto a una solución amplia, justa y duradera para el conflicto israelí-palestino, durante las sesiones del nuevo periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Pedro Luis Pedroso, embajador de nuestro país, aseveró que esa solución debe basarse en la creación de dos estados, y permitir a los palestinos el derecho a la libre determinación, y a disponer de un Estado independiente y soberano en las fronteras anteriores a 1967.

Subrayó que las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, cometidas en las zonas ocupadas han sido condenadas por la comunidad internacional; sin embargo, esas violaciones persisten.

El embajador reiteró el rechazo y condena a la acción unilateral del gobierno de Estados Unidos de establecer su representación diplomática en la ciudad de Jerusalén.

