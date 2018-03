Critican veto de Rajoy a reforma de ley de memoria histórica

El Partido Socialista Obrero Español, PSOE, condenó la decisión del gobierno conservador de Mariano Rajoy de vetar la tramitación parlamentaria de su reforma de la Ley de Memoria Histórica.

El diputado socialista Odón Elorza arremetió contra el veto del derechista Partido Popular de Rajoy a la proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados.

Elorza denunció que el rechazo a la iniciativa supone un desprecio a los miles de republicanos víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura del general Francisco Franco, que figuran como desaparecidos de modo indigno en cunetas de ese país europeo.

Señaló que entre otras medidas, la proposición de ley contemplaba la retirada de símbolos franquistas, crear un banco nacional de ADN para identificar a las víctimas del régimen de Franco o la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos.

