Critican la política migratoria estadounidense

Varios parlamentarios bolivianos criticaron, este miércoles, la política migratoria de Estados Unidos y consideraron que muestra una doble moral respecto a la protección de los derechos humanos.

El presidente boliviano Evo Morales, condenó, vía Twitter, el proceder de la administración estadounidense y reafirmó que ningún ser humano es ilegal en el planeta.

El legislador del oficialista Movimiento Al Socialismo, Lino Cárdenas, deploró la política del Gobierno de Donald Trump de separar a los niños migrantes de sus padres, luego de ingresar al país desde México.

Precisamente, Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva para poner fin a la separación de familias en la frontera, aunque sigue en vigor la política de tolerancia CERO que llevó a esa situación, al tiempo que declaró que continuarán con el procesamiento criminal de todas las personas que entren a Estados Unidos de manera ilegal.

