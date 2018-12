Critican intención de Estados Unidos de aplicar más sanciones contra Rusia

La intención de Estados Unidos de aplicar nuevas sanciones contra Rusia, China e Irán por su supuesta injerencia en las elecciones norteamericanas de 2018 provoca repulsión, comentó hoy la Cancillería rusa.

Quienes tienen la posibilidad de influir en la toma de tal decisión solo convierte al pueblo norteamericano en el hazmerreír del mundo, comentó la vocera del ministerio ruso de Asuntos Exteriores, María Zajarova.

El Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Daniel Coates, en un informe acusó a Rusia, China e Irán de intento de influir en el resultado de los comicios intermedios de noviembre último para el Congreso norteamericano.

Zajarova tambien acoto que deben agradecerles a las restricciones puesto que los obligan a hacer funcionar mejor su cerebro y desarrollarse por via propia, refiriendose al gobierno ruso encabezado por Vladimir Putin

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.