Critica Evo Morales discurso de Trump

El presidente boliviano, Evo Morales, criticó este martes en Nueva York que su par estadounidense, Donald Trump, hable sobre libertad, prosperidad y paz a pesar de liderar una estrategia intervencionista en contra de la humanidad.

En su intervención en el LXXIII período de sesiones de la Asamblea General, Trump habló de seguridad y paz, pero su intervencionismo y capitalismo son políticas que van en contra del humanismo, escribió Morales en su cuenta en Twitter.

En otro mensaje por esa red social Morales cuestionó las palabras del mandatario estadounidense contra el socialismo y los gobiernos progresistas latinoamericanos.

A su vez, el embajador boliviano ante Naciones Unidas, Sacha Llorenti, indicó que el discurso de Trump ante el plenario nosorprendió porque defendió su lógica de rechazar el multilateralismo.

