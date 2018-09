Cristina Fernández revela destrozos en su casa tras allanamientos

La expresidenta Cristina Fernández reveló este domingo la destrucción que dejaron los allanamientos en su casa de El Calafete, tras subrayar que eso no es lo más importante sino lo que está pasando en este momento en Argentina.

Tres propiedades de la actual senadora fueron registradas por orden del juez Claudio Bonadío a finales de agosto último, en medio de la investigación en una causa sobre supuesta corrupción en la obra pública durante su gestión.

En un vídeo, la ex mandataria argentina señaló que luego de 3 semanas de los sucesos regresó a su casa de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, adonde no iba desde junio, y realmente lo que encontró allí fue lo que imaginaba y había denunciado previamente.

No me había equivocado, y más que allanada, denunció Cristina, la casa fue literalmente tomada, no para investigar sino como un capítulo más de humillación y de persecución

