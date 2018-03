Crisis política sacude a Perú

El primer vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra, actual embajador en Canadá, asumiría el próximo viernes la presidencia de la nación luego de que este miércoles Pedro Pablo Kuczynski renunciara al cargo por su implicación en numerosos escándalos de corrupción que sacudieron a su gobierno.

Vizcarra estaría a cargo de la jefatura del Estado hasta el 2021, luego de que el viernes el pleno del Congreso peruano tome el juramento del nuevo Jefe de Estado.

El titular del Parlamento, Luis Galarreta, anunció que la Junta de Portavoces del Congreso acordó convocar al pleno para debatir este jueves la carta de renuncia de Kuczynski, dado que el proceso de vacancia en su contra ya no está en curso.

El mandatario peruano saliente es acusado por su vinculación con la empresa brasileña Odebrecht, así como la presunta compra de votos en el Congreso a cambio de obras con el fin de evitar una moción de vacancia.

