Crecen voces en Estados Unidos favorables a juicio político a Trump

Un número creciente de estadounidense piden un juicio político contra el presidente Donald Trump por presuntas violaciones de la ley antes y durante su gobierno.

A esta se sumó un excongresista republicano que prestó servicios durante casi dos décadas en la Cámara de Representantes, quien criticó el viernes al mandatario y lo calificó como un presidente ilegítimo y pidió su juicio político.

Estoy pidiendo un juicio político ahora porque el informe de Mueller está publicado, y en él fiscal especial Robert Mueller describe diez cargos de obstrucción de la justicia que no pudo presentar debido a una norma y regulación del Departamento de Justicia, dijo.

Otro republicano, el representante Justin Amash de Michigan, triplicó sus llamadas al juicio político esta semana, citando algunas acciones intrínsecamente corruptas que se mencionaron en el informe de Mueller.

