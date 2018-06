Crece tensión militar en el Mediterráneo

Moscú, Rusia. – Los buques de la Armada rusa Grad Sviazhsk y Veliki Ustiug pasaron este domingo a las aguas del mar Mediterráneo, donde también se concentra ahora una agrupación que acompaña al portaaviones estadounidense Harry Truman.

Ambas embarcaciones se unieron al grupo ruso de naves de guerra de estancia permanente en la referida cuenca marítima para cumplir con nuevas tareas, señaló el servicio de información de la flota del mar Negro.

La decisión del mando ruso se conoció después que la parte norteamericana alegó que la agrupación del referido portaaviones se dirigía a apoyar las operaciones aéreas contra el movimiento terrorista Estado Islámico.

En la Duma (cámara baja) consideran que en realidad el Pentágono prepara operaciones bélicas contra posiciones del ejército sirio, y la presencia de la agrupación del portaaviones norteamericano en el Mediterráneo no será buena.

