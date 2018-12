Crece cífra de muertos por tsunami en Indonesia

Indonesia. – La Agencia Nacional de Manejo de Desastres de Indonesia confirmó este domingo más de 220 fallecidos y 800 heridos tras el tsunami ocasionado por una erupción volcánica que afectó a esa nación de Asia.

Según un vocero oficial, el tsunami destruyó más de 550 casas, 9 hoteles y 360 barcos en Pandeglang, el área más afectada, y en la provincia de Serang of Bantgen y el distrito de Lampung Selatan.

Con el fin de apoyar las operaciones de búsqueda y rescate, fue enviada maquinaria pesada a las áreas golpeadas por la catástrofe , añadió el vocero.

Sismólogos señalaron como causa de la oleada un corrimiento del suelo submarino en el estrecho de Sonda, que separa a las dos ínsulas, causado por la actividad del volcán Anak Krakatoa, que el sábado expulsó magma, rocas y una columna de humo a más de medio kilómetro de altura.

