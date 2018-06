Coreanos conversan sobre temas militares

Representantes de la República Popular Democrática de Corea y de Corea del Sur sostienen hoy sus primeras conversaciones militares en 11 años, con la idea de avanzar en la distensión de la península.

Por primera vez ambos países dedican una reunión al sensible tema militar desde el inicio este año de un proceso de acercamiento que propició incluso una cumbre de sus gobernantes en abril pasado.

Del encuentro se esperan acuerdos acerca de la restauración de una línea de comunicación transfronteriza y la repatriación de los restos de soldados caídos durante la guerra, de cuyo inicio se cumplen 68 años el 27 de junio.

Como parte del proceso de distensión coreano, el próximo lunes está previsto un diálogo sobre la cooperación deportiva con vistas a los venideros Juegos Asiáticos, y en esa misma semana habrá otro para discutir detalles de un reencuentro de familias separadas por la guerra.

