Corea Democrática celebra desfile por el Día de la Fundación

La República Popular Democrática de Corea celebró un gran desfile en la Plaza Kim Il Sung, en el centro de Pyongyang, para conmemorar el aniversario 60 de la fundación de la República Popular Democrática de Corea

Su líder Kim Jong Un, y otros altos dirigentes, participaron en la celebración junto con cientos de invitados extranjeros, embajadores y ciudadanos que viven en el extranjero

Kim Yong Nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, declaró que bajo el liderazgo de Kim Jong Un, Corea democrática ha obtenido grandes logros en la construcción económica

El desfile es el primero de su tipo tras la celebración de las cumbres entre las dos Coreas, y Corea Democrática y Estados Unidos, y desde que la situación en la península coreana entrara en un estado de diálogo

