Convoca Presidente de Venezuela a la unidad de la Fuerza Armada

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a mantener la unidad en defensa de la Constitución, la democracia venezolana y la paz.

Durante una parada militar efectuada este jueves en Fuerte Tiuna, Caracas, el mandatario aseveró que la nación cuenta con una institución castrense consecuente, leal, cohesionada y unida como nunca antes, frente a las intentonas golpistas bajo los designios de Estados Unidos.

El jefe de estado reconoció la capacidad de resistencia del pueblo y la actuación ejemplar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que supo sobrellevar las amenazas y provocaciones dirigidas a transgredir el orden constitucional.

Maduro fue recibido en Fuerte Tiuna por el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López; el Comandante Estratégico Operacional, Remigio Ceballos, y demás integrantes de Estado Mayor y el alto mando militar.

