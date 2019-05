Convoca Maduro a jóvenes estudiantes

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, convocó a continuar el debate entre los jóvenes, tras el reciente XVIII Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, concluido la semana última en Caracas.

A través de su cuenta en la red social Twiter, el mandatario indicó que la cita permanecerá viva en las discusiones de la juventud, desde los espacios donde hacen vida en cada uno de sus países.

‘En ustedes está viva la semilla de las futuras revoluciones. ¡Muchachos y muchachas! Que nadie les robe sus sueños y sus ideas’, escribió además el jefe de Estado en la misma plataforma digital.

El certamen congregó del 20 al 25 de mayo a más de 4 mil delegados de América Latina y el Caribe, en un espacio de discusión regional de cara a los desafíos que enfrenta el movimiento estudiantil en los actuales momentos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.