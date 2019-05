Contra la Helms-Burton todas las voces

Más de 400 personalidades del mundo denunciaron en un pronunciamiento internacional la activación del Título III de la Ley Helms-Burton contra Cuba.

El comunicado, titulado Respeto a la legalidad internacional, expresa que dicha aplicación profundiza gravemente el bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país y asegura que Estados Unidos ha roto nuevamente las normas elementales del Derecho Internacional.

Los firmantes demandan, además, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que elimine dicho apartado y termine finalmente con el injusto bloqueo existente contra la Isla desde hace 60 años.

