Continúan en Francia protestas de los chalecos amarillos

Paris, Francia. – Las protestas de los chalecos amarillos de este sábado, el quinto consecutivo, registró algunos puntos conflictivos en París entre manifestantes y las fuerzas del orden, aunque la jornada transcurrió en sus primeras horas sin incidentes graves.

En los Campos Elíseos, epicentro de las manifestaciones en la capital francesa, las fuerzas del orden lanzaron gases lacrimógenos contra un grupo que intentó forzar una barrera policial.

Una situación parecida se dio durante instantes en la Plaza de la Ópera, cuando las fuerzas del orden comenzaron a desalojar a los manifestantes, pero la situación volvió rápido a la calma.

El Gobierno de Francia ha desplegado en París 8 mil agentes y vehículos blindados, cifra similar a la de la semana pasada, para enfrentar las protestas de los chalecos amarillos, movimiento que nació al margen de los sindicatos y los partidos políticos, por el alza de los precios de los carburantes y que hoy exige la salida del mandatario galo.

