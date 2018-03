Continúan actividades del Foro Social Mundial

Salvador de Bahía, Brasil.- Al grito de Fora Temer, replicado en decenas de miles de voces, la ciudad de Salvador de Bahía, en Brasil, abrió sus puertas al XIII Foro Social Mundial.

La tradicional marcha dejó oficialmente abierto el encuentro, con un intenso programa para el cual fueron registradas más de 1600 actividades autogestionadas por colectivos, organizaciones y entidades inscritas.

Este viernes, tendrá lugar la Asamblea Mundial de Mujeres, que se espera reúna a más de 20 mil asistentes y a partir de la cual se pretende dejar constituido un frente único para defender los derechos de las féminas y enfrentar el machismo y la violencia.

La presidenta de la Unión Nacional de Estudiantes, Mariana Dias, subrayó que el encuentro transcurre en medio de una difícil coyuntura en Brasil y en Latinoamérica, marcada por retrocesos desde los puntos de vista social y político.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.