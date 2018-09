Continúa regreso de venezolanos a su país

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, informó que el tercer grupo de connacionales repatriados a través del Plan Vuelta a la Patria arriba al país desde la madrugada.

El plan, anunciado por el presidente Nicolás Maduro en el mes de abril, ha favorecido desde finales de agosto pasado a otros 1230 venezolanos provenientes de Ecuador, Perú y Brasil.

En ese ámbito, el Gobierno de Venezuela protestó este miércoles ante los trece países del autodenominado Grupo de Lima por decidir acciones xenófobas contra ciudadanos venezolanos residentes en el extranjero, en el curso de una reunión técnica sostenida en Quito el pasado martes.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez señaló al respecto que en ese encuentro se decidieron asuntos que no concuerdan con la realidad del flujo migratorio venezolano hacia países vecinos y menos con su repatriación voluntaria.

