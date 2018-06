Continúa la Vigilia Lula Libre

Participantes en la Vigilia Lula Libre, que desde hace más de dos meses ofrecen su apoyo al encarcelado ex presidente brasileño, reafirmaron que permanecerán en Curitiba, a pesar de las amenazas de desalojo por la fuerza.

Los manifestantes acampados en las inmediaciones de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde Luis Inácio Lula da Silva cumple condena como preso político, realizaron un esfuerzo para adecuar la estructura de la vigilia y ahora mantienen solo dos tiendas.

Exigen a las autoridades el derecho a permanecer con esa estructura mínima para atender su principal contacto con la sociedad, que es la solidaridad y la recepción diaria de donaciones.

Esa acción de respaldo a Lula es tal que ya pasaron por allí personalidades como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el actor Danny Glover, el teólogo Leonardo Boff y la actriz Lucélia Santos.

