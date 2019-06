Continúa la batalla legal por la libertad de Lula da Silva

Tras la votación judicial que mantuvo la cárcel política de Luiz Inácio Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores de Brasil, afirma que la lucha solo termina con el expresidente libre y la condena anulada.

El Supremo Tribunal Federal votó este martes dos procesos de habeas corpus presentados por la defensa del exdirigente obrero, que podrían poner fin a su prisión política, pero optó por mantener el encarcelamiento.

Ante tal hecho, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffman, y el líder del partido en la Cámara de Diputados, Paulo Pimenta, dejaron en claro que la movilización por la libertad del exsindicalista sigue siendo la máxima prioridad para la militancia.

Pimenta pidió por su parte intensificar la movilización y lucha en defensa del expresidente Lula, y contra la narrativa de los que intentan minimizar las denuncias que se han hecho.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.