Continúa en Siria combate contra terroristas

El ejército sirio continúa los intensos ataques contra grupos terroristas en el norte de la provincia de Hama, en el sur de Idleb y hacia el este, en la vecina Latakia, según partes militares de última hora.

Dichas regiones abarcan la zona de distensión de algo más de 100 kilómetros de extensión, que nunca han respetado los grupos extremistas liderados por la Junta para la Liberación del Levante, otrora Al Nusra, desde Idleb.

Indican los partes, que no detallan bajas o pérdidas en ambos bandos, los más fuertes enfrentamientos ocurren en las localidades de Shajernaz y Kafer Naboudah, en el campo noroeste de Hama, y en la colina Tal Uthman, reconquistada por las unidades militares sirias y sus fuerzas aliadas.

Datos divulgados indicaron que los grupos terroristas están empleando ataques suicidas, ante la imposibilidad de no poder controlar por mucho tiempo los lugares donde intentan infiltrarse.

