Constituyente venezolana pendiente a necesidades del pueblo

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, solicitó a las comisiones de ese órgano presentar el próximo jueves sus propuestas para atender las necesidades del pueblo.

Los diputados del foro plenipotenciario eligieron este martes a Cabello como titular del mismo, tras el permiso temporal concedido a Delcy Rodríguez para ocupar la vicepresidencia de la República por designación del mandatario, Nicolás Maduro.

Igualmente, llamó a los sectores de la oposición a er sus propuestas sobre las problemáticas del país para llegar a soluciones que permitan consolidar la paz y la estabilidad de la nación.

Mientras el gobierno bolivariano impulsa un proceso de reconciliación nacional, el presidente electo de Colombia, Iván Duque, desconoció su legitimidad en otro injustificado acto de agresión e injerencia, e informó que no nombrará embajador en Venezuela.

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.