Constituyente venezolana impulsará acciones por la paz y prosperidad

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Gladys Requena, enfatizó que esa entidad reimpulsará para 2019 acciones dirigidas a defender la paz y prosperidad de Venezuela.

La dirigente del Poder Legislativo enfatizó que la Asamblea Nacional acompañará el cumplimiento de las tres líneas de acción propuestas por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Requena calificó de positivo el balance de las tareas ejecutadas por la Constituyente este año, e hizo especial mención a las respuestas emitidas ante las maniobras de factores tutelados por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.

En ese sentido, explicó que el próximo año tienen como objetivo difundir la verdad de los venezolanos y exponer más allá de la mediática internacional los argumentos reales, desvirtuados por falsas matrices de opinión.

